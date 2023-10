Um avião da TUI, proveniente de Corfu, derrapou quando aterrava no aeroporto de Leeds Bradford, no Reino Unido, devido à chuva intensa. O incidente aconteceu esta sexta-feira à tarde."Podemos confirmar que o voo TUI TOM3551 saiu da pista durante a aterragem", disse um porta-voz, segundo a Sky News.Não foram registados feridos.O aeroporto foi encerrado, com os voos a serem desviados para outros aeroportos.