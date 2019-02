Aparelho estava a caminho do Aeroporto Internacional George Bush, no Texas, vindo de Miami.

20:57

Um avião de carga Boeing 767 Atlas Air, com dois motores, colidiu com Trinity Bay, perto de Anahuac, no Texas, Estados Unidos, por volta das 12h45 (18h45 em Lisboa) deste sábado. A Administração Federal de Aviação acredita que três pessoas iam bordo deste avião.



Aparelho estava a caminho do Aeroporto Internacional George Bush, no Texas, vindo de Miami.

Em atualização