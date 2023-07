Pilotos morrem em queda de avião de combate a incêndios na Grécia

Morreram os dois pilotos de um avião que caiu quando combatia um incêndio florestal na Ilha de Evia, na Grécia, esta terça-feira, informa a Reuters.O acidente ocorreu na cidade de Karystos, a leste de Atenas.O primeiro-Ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, alertava para os dias difíceis que se avizinham, com os incêndios a destruírem casas e a obrigarem à evacuação da ilha de Rodes ocupada por milhares de turistas."Perante o que todo o planeta está a enfrentar, especialmente o Mediterrâneo, que é um ponto quente das alterações climáticas, não há nenhum mecanismo de defesa mágico, se houvesse já o teríamos implementado", afirmou Kyriakos.Uma avaliação efetuada por cientistas divulgada, esta terça-feira, revela que as alterações climáticas induzidas pelo homem desempenharam um papel "absolutamente preponderante" nas ondas de calor extremas que varreram a América do Norte, o sul da Europa e a China este mês.Na Grécia, um procurador da ilha de Rodes deu início a uma investigação sobre as causas dos incêndios e a preparação e reação das autoridades, informou a ERT. Segundo a estação, cerca de 10% da superfície da ilha ardeu.