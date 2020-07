Avião de pequeno porte despenha-se e explode em avenida movimentada no Brasil

Um avião de pequeno porte despenhou-se esta quarta-feira numa das mais movimentadas avenidas da zona norte da cidade brasileira de São Paulo e explodiu, matando o piloto, aparentemente o único ocupante. O acidente aéreo ocorreu pouco depois das 18 horas locais, 22 horas em Lisboa.





De acordo com as primeiras informações avançadas pelos bombeiros e pela polícia paulistas, o piloto, que tinha descolado de Ubatuba, no litoral de São Paulo, tentou fazer uma aterragem de emergência na Avenida Braz Leme, a poucas dezenas de metros do aeroporto Campo de Marte, depois de perceber uma avaria no motor da aeronave. A manobra não deu certo e o avião caiu no sentido bairro da avenida, por muito pouco não provocando uma tragédia humana ainda maior.

Além dos muitos automóveis que a essa hora circulavam no local, no canteiro central da avenida, entre os dois sentidos da via, existe uma pista para pessoas correrem e uma ciclovia. As pessoas que estavam nesses locais conseguiram correr e afastar-se o suficiente quando perceberam que a aeronave voava baixo de mais e ninguém foi atingido.

Motoristas que pararam os seus veículos para tentar socorrer quem estava no avião não puderam fazer nada. Ao colidir violentamente com a avenida o aparelho explodiu e formou-se uma enorme bola de fogo que forçou toda a gente a afastar-se, impossibilitando socorrer a pessoa que se conseguia ver no meio dos escombros.

O Campo de Marte é um aeroporto localizado no coração do bairro de Santana, rodeado de casas e avenidas movimentadas, e recebe principalmente helicópteros, táxis aéreos e jatos executivos particulares. Acidentes aéreos são infelizmente comuns, alguns dos quais atingindo imóveis que ficam perto da pista, tendo três deles ocorridos em 2018 provocado a morte e ferimentos graves a pessoas que iam nos aparelhos ou estavam em terra.