Avião de Prigozhin não mostrou sinais de ter problemas até 30 segundos antes da queda

O avião do líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, não mostrou sinais de ter problemas até uma queda vertiginosa nos últimos 30 segundos, de acordo com dados de rastreamento de voo consultados pela agência Reuters.



O jato executivo Legacy 600, que caiu nos arredores de Moscovo, esta quarta-feira, fez uma "vertical descendente repentina", disse Ian Petchenik do Flightradar24.





"O que quer que tenha acontecido, aconteceu rapidamente", notou Petchenik. "Eles podem ter lutado [com a aeronave] depois do que aconteceu", acrescentou. Mas antes da queda dramática, não havia "nenhuma indicação de que houvesse algo de errado com esta aeronave".

Esta quarta-feira, o avião que fazia o voo entre Moscovo e São Petersburgo e em cuja lista de passageiros se encontrava Yevgeny Prigozhin caiu nos arredores da capital russa, tendo a agência de aviação do país garantido a morte do mercenário.