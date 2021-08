Avião descarrega 900 litros de água para criar arco-íris em fotos de casamento

Um avião descarregou cerca de 900 litros de água para criar um arco-íris nas fotos de um casal de recém-casados fosse fotografado com um arco-íris como cenário. O caso ocorreu no Brasil e o vídeo da experiência tornou-se viral ao ser partilhado nas redes sociais.De acordo com o jornal The Sun, o fotógrafo mostrou-se feliz com o resultado, garantindo que tenta sempre fazer um trabalho "diferente e especial" enquanto profissional. "Se eles têm um sonho, torna-se um sonho meu também", disse Welliton Barbosa.

A exposição do vídeo levou a opiniões muito contorversas. Momento recebeu elogios pela criatividade e críticas pelo "desperdício de água", apontaram alguns seguidores.