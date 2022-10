Um avião despenhou-se, este sábado de madrugada, e embateu contra um prédio perto de um aeroporto em New Hampshire. Segundo as autoridades locais, nenhum passageiro sobreviveu.O número de pessoas que morreram no acidente ainda não foi divulgado.O prédio ficou em chamas, mas de acordo com o The Sun não se registaram feridos.Em atualização