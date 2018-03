Autoridades locais suspeitam que haja vítimas.

09:23

Um avião despenhou-se esta segunda-feira durante a aterragem no Aeroporto Internacional Tribhuvan, no Nepal.



Os bombeiros já se encontram no local a tentar apagar as chamas. "Estamos a tentar extinguir o fogo", afirmou o porta-voz do aeroporto, Birendra Prasad Shrestha.

As autoridades locais suspeitam da existência de vítimas. Segundo fontes do aeroporto, encontravam-se a bordo 67 pessoas.



Em atualização