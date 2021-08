Avião despenha-se em combate a fogos na Grécia

O décimo primeiro dia consecutivo de fogos florestais descontrolados na Grécia ficou este domingo marcado pela queda de um avião de combate a incêndios quando fazia uma aterragem de emergência na ilha de Zante, no noroeste do país. O piloto escapou sem ferimentos graves, mas o mesmo não aconteceu com um bombeiro que teve de ser retirado de helicóptero de uma frente de incêndio no Monte Parnitha, a norte de Atenas.









Entretanto, na ilha de Eubeia, a Guarda Costeira retirou já em barcos mais de duas mil pessoas que viram as suas casas serem destruídas pelas chamas. Os barcos da guarda continuam ao largo da ilha ante a quase certa necessidade de resgatar mais residentes e turistas nos próximos dias. Só na manhã deste domingo, cerca de 350 pessoas foram retiradas pelos barcos da Guarda Costeira e à tarde outras 23 foram resgatadas de uma praia cercada pelos incêndios.





Leia também França envia três hidroviões e uma equipa de bombeiros para ajudar Grécia a combater flagelo dos fogos “Estou revoltada. Perdi a casa onde nasci e cresci e a partir de agora nada voltará a ser igual”, afirmou Vasilikia, uma residente da ilha salva por um ferry.

“Temos duas grandes frentes de incêndio em Eubeia, uma a norte e outra a sul e receamos reacendimentos em zonas já controladas”, explicou o vice-ministro da Proteção Civil, Nikos Hardalias.





Num verão com temperaturas que já atingiram os 45 graus, o governo receia que a situação se agrave junto de Atenas e na ilha de Creta. Desde o início dos fogos arderam já mais de 56 mil hectares de floresta.