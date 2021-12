Avião despenha-se na Austrália e faz quatro mortos

Quatro pessoas morreram este sábado quando o avião ligeiro em que viajavam se despenhou no mar, ao largo da costa de Brisbane, disse a polícia australiana.

O acidente ocorreu cerca das 09h00 (23h00 de sábado em Lisboa), perto de Redcliff, nos arredores de Brisbane. As quatro vítimas eram as únicas pessoas a bordo, na altura do acidente, disse um porta-voz da polícia estatal de Queensland, no nordeste do país.

"Está em curso uma operação com agentes e mergulhadores da polícia marítima de Queensland, da unidade forense de acidentes e da agência de segurança nos transportes australiana. A investigação está a decorrer", disse a polícia, em comunicado.