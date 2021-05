Avião desviado pela Bielorrússia já descolou para a Lituânia

O avião da Ryanair desviado pela Bielorrússia esta tarde já descolou de Minsk para a Lituânia, disse hoje a comissária europeia dos transportes Adina Valean na rede social Twitter.

"O voo da Ryanair descolou agora mesmo de Minsk com destino a Vilnius", afirmou a comissária numa publicação cerca das 18h15, não mencionando, no entanto, o destino do ativista da oposição Roman Protassevich, que foi preso após o desvio forçado do avião em Minsk.

Vários países europeus já exigiram uma explicação à Bielorrússia, depois de um caça bielorrusso ter intercetado um avião no qual seguia o jornalista e ativista da oposição Roman Protasevich, que acabou detido no aeroporto de Minsk.