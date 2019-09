Avião diverge para a Irlanda após piloto entornar café no painel de controlo do áudio

Um avião Airbus A330 com destino ao México foi obrigado a divergir para a Irlanda enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico devido a um curto-circuito provocado por uma distração do piloto.



O piloto entornou café quente no painel de controlo do áudio, dentro do cockpit, provocando um curto-circuito. O cheiro a queimado e o fumo tornaram-se muito evidentes.





O facto do painel de controlo do áudio ter ficado danificado originou uma dificuldade nas comunicações, de acordo com a Investigação de Acidentes Aéreos.O incidente ocorreu esta quarta-feira e resultou no desvio da aeronave, que tinha partido de Frankfurt, na Alemanha, para Shannon, na Irlanda.O fumo não provocou dificuldades respiratórias a nenhum dos 326 passageiros e 11 elementos da tripulação que se encontravam a bordo.Um avião divergir custa às companhias aéreas entre 11 mil euros a 89 mil euros dependendo do tamanho do aparelho e para onde diverge.O relatório sobre o incidente concluiu que o piloto colocou o copo de café numa mesa de bandeja - onde os objetos são "vulneráveis ??de serem derrubados" - apesar da companhia recomendar que os pilotos usem os suportes para copos fornecidos.