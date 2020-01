Avião dos EUA cai em zona controlada pelos talibã no Afeganistão

Um avião militar norte-americano com um número indeterminado de pessoas a bordo despenhou-se esta segunda-feira numa zona montanhosa do Afeganistão controlada pela guerrilha talibã, que se apressou a reivindicar o derrube da aeronave. As forças afegãs na área lançaram uma operação para resgatar os corpos das vítimas e o Pentágono está a investigar o incidente.Inicialmente, as autoridades afegãs deram conta da queda de um avião comercial da companhia Ariana com 83 pessoas a bordo na província de Ghazni, mas a informação foi imediatamente desmentida pela companhia, desconhecendo-se as causas da confusão. Em comunicado, a Ariana garantiu que os dois voos que tinha agendados para esta segunda-feira aterraram em segurança no seu destino.Horas depois, surgiram imagens que mostravam a fuselagem destroçada e parcialmente queimada de um avião com as insígnias da Força Aérea dos EUA, levando o Pentágono a reconhecer ter perdido o contacto com "um pequeno avião" na região.Segundo fontes militares, trata-se de um Bombardier E-11A, usado pelos EUA como central de comunicações aérea em zonas remotas. A bordo seguiriam "menos de dez militares", diz o Pentágono, que garante não ter qualquer confirmação de que o avião tenha sido abatido pelos talibã.