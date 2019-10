Avião dos EUA utilizado durante Segunda Guerra colide com edifício e faz cinco mortos

Um avião militar dos Estados Unidos utilizado durante a Segunda Guerra Mundial caiu enquanto tentava aterrar e provocou cinco mortos. O acidente aconteceu no Aeroporto Internacional de Bradley, em Connecticut, nos Estados Unidos.De acordo com o jornal Metro a aeronave escorregou na pista durante a aterragem e colidiu com um edíficio. A bordo seguiam 13 passageiros.Segundo avança a imprensa internacional, há ainda registo de vários feridos. Para o local foi chamada uma equipa de emergência e resgate.

O Aeroporto Internacional de Bradley está temporariamente encerrado.

Vintage B17 plane crashed across the street from my job at Bradley Airport. pic.twitter.com/GtFuo4TW8t — Segun O. (@Seeguunn) October 2, 2019

Imagens mostram os destroços do avião.Em atualização