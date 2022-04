Avião embate em carro no aeroporto de Alicante

L'Altet, Alicante, Espanha, o que

Incidente esta mañana en plataforma debido al choque de un vehículo contra un avión de @vueling pic.twitter.com/A7wk3yE3js — Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández (@ALC_Airport) June 23, 2017

Um avião da companhia Vueling colidiu com um carro de serviço no aeroportoobrigou à mudança de voo dos 153 passageiros que seguiam a bordo., que se dirigia para Roma, a mudar de avião.O acidente ocorreu às 11h27.De acordo com o jornal La Nueva España, o avião, que se preparava para descolar rumo a Roma, em Itália, deparou-se com um carro estacionadona pista.Não houve feridos, mas a companhia procedeu à retirada dos passageiros.Um porta-voz da Vueling confirmou que o avião teve de ser substituído para uma revisão da fuselagem e que os 153 passageiros iriam ser transferidos para outro avião da companhia que partirá pelas 17h40 horas (menos uma hora em Lisboa).De momento, os técnicos estão a verificar o avião para averiguar se houve danos.