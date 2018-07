Avião explode após queda em aeroporto de São Paulo

Acidente aconteceu em Campo de Marte, no Brasil. Há registo de feridos.

Um avião de pequeno porte com sete pessoas a bordo caiu este domingo à tarde no aeroporto de Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, no Brasil, e fez dois feridos.Segundo avança o Corpo de Bombeiros ao site G1 , não há registo de vítimas mortais e as duas pessoas feridas, piloto e co-piloto, ficaram presas nas ferragens.Após a queda ouviu-se uma explosão, com as chamas a serem posteriormente controladas pela brigada do aeroporto.A Força Aérea Brasileira está a investigar as causas do incidente.