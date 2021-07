Caça F-16 da Força Aérea belga colide com prédio em base holandesa

O avião F-16 da Força Aérea belga colidiu esta quinta-feira com um prédio da base aérea Leeuwarden, na Holanda, quando o piloto perdeu o controlo da aeronave.

A Força Aérea confirmou o acidente e revelou que está em curso uma investigação para averiguar as causas.

O piloto foi transportado para o hospital com uma perna ferida e um soldado belga que se encontrava nas redondezas do local também foi assistido, adianta o Mirror. Segundo a mesma fonte, o caça perfurou vários metros no prédio, mas não havia ninguém dentro.