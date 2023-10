Avião faz aterragem de emergência em Palma de Maiorca após morte de português a bordo

Um avião da companhia egípcia AMC Airlines fez, na tarde desta segunda-feira, uma aterragem de emergência no Aeroporto de Palma de Maiorca após um passageiro português ter morrido a bordo, avança o jornal espanhol Crónica Balear.O voo vinha da cidade egípcia de Luxor e tinha como destino Madrid quando, pelas 13h00 (12h00 em Lisboa) ao largo de Maiorca, um português de 67 anos morreu subitamente.Após ser avisado pela tripulação, o piloto notificou a torre de controlo do Aeroporto de Palma de Maiorca para realizar uma aterragem de emergência no aeródromo da cidade.Após a aterragem, a tripulação e a Guardia Civil espanhola retiraram todos os passageiros da aeronave e encaminharam-nos para para um terminal do aeroporto.O corpo do homem foi transportado por uma empresa funerária, que se deslocou para o local.De acordo com o Crónica Balear, os passageiros do voo afirmaram que estiveram "trancados" no terminal durante quase quatro horas e falam em "condições deploráveis" enquanto estavam na espera de embarcar no avião, tendo dito ainda que não lhes forneceram água.Depois de concluída a limpeza à aeronave, esta partiu, por volta das 17h00 (16h00 em Lisboa), em direção a Madrid.A Guardia Civil espanhola aguarda agora a realização da autopsia para apurar as causas da morte do homem de 67 anos.