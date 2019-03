Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião forçado a regressar ao aeroporto após mãe revelar que se esqueceu do bebé no terminal

Circunstâncias que levaram a mulher a deixar a criança ainda não são conhecidas.

08:40

Um avião da Saudi Airlines, que fazia a ligação entre Jeddah, na Arábia Saudita e Kuala Lumpur, na Malásia, foi obrigado a regressar ao aeroporto de onde tinha partido, depois de uma mãe ter alertado que se tinha esquecido do bebé no terminal.



Num áudio divulgado nas redes sociais é possível ouvir o piloto a pedir permissão ao controlador de tráfego aéreo para regressar ao aeroporto.



"Que deus esteja connosco. Podemos voltar ou...?", questionou o piloto.



O controlador de tráfego aéreo ainda pediu para que o piloto confirmasse a história, tal o insólito da situação.



"Já explicamos, um passageiro esqueceu-se do bebé no terminal e recusa-se a continuar a viagem", reafirmou o piloto.



As circunstâncias que levaram a mãe a deixar o bebé no terminal ainda não são conhecidas. O voo acabou por sofrer um atraso de 54 minutos.