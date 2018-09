Já há registo de 18 feridos. Três são crianças.

08:12

Ministério de Saúde russo.



"Informamos que como resultado do acidente do avião no aeroporto de Sochi há neste momento 18 feridos, três deles crianças. Não há mortos", lê-se em comunicado da mesma fonte.



No Twitter, a Utair também emitiu um comunicado onde afirma que o "Boeing 737-800 após aterrar saiu da pista", quando o motor esquerdo se incendiou.



De acordo com a companhia, os bombeiros extinguiram o fogo e não há vítimas mortais.

















