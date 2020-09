Avião israelita aterra nos Emirados Árabes

Um Boeing 737 da companhia aérea El Al fez esta segunda-feira História ao tornar-se a primeira aeronave israelita a aterrar nos Emirados Árabes Unidos. A bordo seguiam negociadores israelitas que vão finalizar o acordo de paz anunciado no passado dia 13 entre os dois países.









Trata-se de um voo duplamente histórico, uma vez que, além de ter sido a primeira ligação aérea direta entre os dois países, esta foi também a primeira vez que um avião israelita foi autorizado a sobrevoar o espaço aéreo da Arábia Saudita, algo impensável até há bem pouco tempo. “Salaam, paz e shalom, tenham um voo agradável”, saudou, em árabe, inglês e hebraico o piloto do avião, o comandante Tal Becker, no arranque da histórica viagem.

Jared Kushner, genro do presidente norte-americano Donald Trump e conselheiro da Casa Branca, foi um dos arquitetos do acordo de paz entre Israel e os Emirados, e esta segunda-feira foi um dos passageiros do voo histórico, tendo aproveitado para apelar aos palestinianos para regressarem à mesa das negociações com Israel e não ficarem “presos no passado”.





Os Emirados Árabes Unidos são o terceiro país árabe a estabelecer relações diplomáticas com Israel depois do Egito e da Jordânia. Israel confirmou no fim de semana que mantém negociações secretas com mais países da região.