Avião levanta voo e deixa mala de passageira na pista

Uma mulher publicou este domingo uma fotografia no Twitter a queixar-se à companhia aérea Lufthansa cujo avião levantou voo quando a sua mala ainda se encontrava na pista. O caso aconteceu na Alemanha.

Karn Rateria falou com os assistentes de bordo que lhe garantiram que estava tudo dentro do avião. No entanto, a fotografia tirada por ela prova o contrário.

"Lufthansa, deixaram a minha mala na pista! Eu disse à tripulação e eles disseram que o carregamento está completo. Eu consigo ver a mala e estamos a descolar sem ela. O que é isto?", escreveu a mulher indignada.

A companhia aérea alemã não ficou indiferente com o comentário da mulher e pediu desculpa: "Lamentamos o sucedido. Houve uma interrupção no sistema de bagagem no aeroporto de Frankfurt. Os meus colegas estão a fazer o possivel para localizar as malas e enviá-la o mais rápido possível".

Karn respondeu à companhia aérea a dizer que a situação ocorreu no aeroporto de Munique, corrigindo a Lufthansa.

A mulher já recebeu a mala e partilhou novamente no Twitter uma fotografia da mesma com a seguinte mensagem: "Espero que nenhum de vocês tenha de assistir à sua mala ser deixada para trás e não conseguir fazer nada a esse respeito".





Uhm @lufthansa you’ve left my bag on the tarmac! I told the crew and they just said loading is complete. I can SEE the bag. And we’re taking off without it. What even is this????? pic.twitter.com/6ecd1akfve

UPDATE - GOT THE BAG!



Thanks to everyone who messaged with support. To the people who laughed, I shall join you once I’m unpacked.



Anyway, happy to be reunited with my it. Hope none of you have to watch your bag being left behind and not be able to do anything about it. pic.twitter.com/u3JK9oD1eg