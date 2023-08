Um avião militar norte-americano despenhou-se este domingo com cerca de vinte pessoas a bordo durante exercícios militares no norte da Austrália, segundo os 'media' locais.

Várias pessoas foram resgatadas depois de a aeronave se despenhar perto das ilhas Tiwi, a norte de Darwin, segundo a emissora pública australiana ABC.

Os serviços de emergência do Território do Norte comunicaram um "acidente aéreo" na ilha de Melville, cerca de 60 quilómetros a norte do continente australiano.