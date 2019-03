Avião militar português de ajuda parte amanhã com destino a Moçambique

Informação de ajuda humanitária foi dada através de comunicado.

19:32

Um avião militar português com destino a Moçambique vai partir esta terça-feira, dia 26 de março, cerca das 09h30 do Aeroporto de Figo Maduro.



A aeronave tem como destino a cidade moçambicana da Beira e a bordo vai transportar material de apoio de emergência com equipamento diverso (águas e kits alimentares para 24 horas, por exemplo), de acordo com informação em comunicado da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



Este material tem como objetivo a sustentação logística da Força Operacional Conjunta Portuguesa, que se encontra em missão no local com valências nas áreas de busca, salvamento, proteção e socorro.



Cerca das 09h00 está previsto ser feito um briefing por parte do Comandante Operacional Nacional, Brigadeiro-General José Duarte da Costa, momento onde fará um ponto de situação sobre a Missão Humanitária da Proteção Civil em Moçambique.