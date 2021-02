Avião militar russo perde trem de aterragem em ilhas reclamadas pelo Japão

Um avião da força aérea russa perdeu um trem de aterragem ao tocar a pista da base de Iturup, nas ilhas Curilas, Rússia.A aeronave, um Antonov Na-12, fez-se à pista do arquipélago, localizado no Pacífico, no meio de uma violenta tempestade de neve, o que provocou a derrapagem do aparelho. Além do trem de aterragem, o incidente causou ainda danos no nariz do avião. Não se registaram quaisquer vítimas.As Curilas são administradas pela Rússia mas parcialmente reclamadas pelo Japão. A disputa entre os dois países explica a permanente presença militar no pequeno, mas estratégico, território.