Avião privado despenha-se nas Honduras sem provocar mortes

Todas as seis pessoas que se encontravam a bordo foram transportadas para o hospital.

Um avião privado com seis pessoas a bordo despenhou-se esta terça-feira nas Honduras ao realizar a aterragem no Aeroporto Internacional de Toncontím.



Segundo o jornal El Helrado, as seis pessoas foram transportadas para o hospital. No entanto, não há informações relativas ao estado de saúde das mesmas.



Ao que tudo indica, esta era a primeira aterragem do piloto, que não terá conseguido manter a estabilidade do avião ao pousar na pista.



Até ao momento, não há vitimas mortais a registar.