Avião que aterrou de emergência em Madrid está a operar há mais cinco anos do que o recomendado

O avião Boeing 767 sem roda e com o motor danificado que esta segunda-feira aterrou de emergência em Madrid com 128 passageiros a bordo tem 30 anos 'de vida', quando, em media, uma aeronave com as mesmas características só deve voar durante 25 anos.A aeronave com matrícula C-GHOZ realizou o seu primeiro voo a 31 de março de 1989 através da companhia Canadian Airlines e em 1997 começou a operar com a Varig. Em outubro de 2005, este Boeing 767 passou a ser operado pela Air Canada.