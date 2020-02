Avião que aterrou de emergência em Madrid sofreu colisão no solo em 2017

O Boeing 767 da Air Canada que aterrou de emergência, com sucesso, esta segunda-feira no aeroporto Adolfo Suarez-Barajas, na capital espanhola, já tinha estado envolvido num incidente, em 2017, que causou danos consideráveis.Tudo aconteceu no aeroporto internacional de Los Angeles, nos Estados Unidos, durante uma manobra na placa. O aparelho acabava de aterrar no LAX depois de um voo proveniente de Toronto, no Canadá e ao deslocar-se para o portão de desembarque 69B tocou com a asa num Boeing 737 da United.O incidente, que não causou quaisquer vítimas, provocou danos consideráveis em ambas as aeronaves que permaneceram imobilizadas em Los Angeles até serem reparadas.