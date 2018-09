Avião que transportava político brasileiro sofre acidente na aterragem

Aeronave bateu com a asa no chão e acabou por sofreu vários danos.

17:13

Bom dia, amigos. Tivemos uma intercorrência durante aqui o pouso em Itapaci mas Deus está olhando por nós e estamos todos bem. Nenhum de nós teve sequer um arranhão. E já estamos seguindo adianta com nosso agenda. Já já mando aqui fotos da nossa carreata. Vamos em frente! pic.twitter.com/KkB9P3DDCE — Daniel Vilela (@DanielVilela15) September 6, 2018

O avião que transportava o político Daniel Vilela, candidato ao governo de Goiás no Brasil, sofreu um acidente na manhã desta quinta-feira enquanto tentava aterrar em Itapaci, na região centro de Góias.O trem de aterragem terá partido ao tocar na pista, em Itapaci, na região centro do estado de Goiás e terá sido a causa do problema que obrigou o avião a aterrar fora da pista, numa zona de plantações.A assessoria de imprensa do político Daniel Vilela disse que não houve feridos na sequência do acidente e que o avião bateu com a asa no chão, danificando a hélice.O político também veio tranquilizar os seguidores nas redes sociais: