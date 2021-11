Um avião de carga russo, com sete pessoas a bordo, despenhou-se e foi consumido pelas chamas, esta quarta-feira, na Sibéria junto à cidade de Irkutsk, a cerca de 4 200 quilómetros de Moscovo.



De acordo com a Reuters, as autoridades estão no local a combater o incêndio e existem pelo menos dois mortos.







Em atualização



Salvaram-se todos os passageiros do acidente com avião russo. Veja as imagens do desastre Leia também