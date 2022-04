A Polícia do Capitólio em Washington DC., nos EUA, emitiu esta ao início da noite um alerta para a evacuação de vários edifícios devido a uma ameaça de um avião. Mais tarde, a Polícia declarou não haver nenhuma "ameaça provável".O Capitólio acabou por ser evacuado por uma questão de precaução, segundo o The Hill.O Centro de Visitantes do Capitólio, a Biblioteca do Congresso e os edifícios do Jardim Botânico dos EUA também foram evacuados.