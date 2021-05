Aviões bielorrussos banidos do espaço aéreo ucraniano a partir de amanhã

A Ucrânia vai banir os aviões bielorrussos do seu espaço aéreo a partir deste sábado, dia 29 de maio.A informação foi avançada esta sexta-feira pelo ministro das infraestruturas.A Ucrânia proibiu os voos de e para a Bielorrússia na passada quarta-feira, após o episódio com o avião da Ryanair no passado sábado.A aeronave, que fazia a ligação entre Atenas, na Grécia, e Vilnius, na Lituânia, foi desviado para aterrar em Minsk, na Bielorrússia. A bordo seguia um jornalista e ativista, Roman Protasevich, que acabou por ser detido pelas autoridades.