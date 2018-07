Aviões militares israelitas iniciam ataque à Faixa de Gaza

Aviões militares israelitas iniciaram um ataque à posição militar do partido político Hamas na Faixa de Gaza, segundo avançaram as Forças de Defesa de Israel em comunicado.



Esta notícia vem na sequência de relatos de que um capitão das Forças de Defesa de Israel foi morto na passada sexta-feira.



O ataque é a resposta aos tiros que visaram tropas israelias perto da fronteira.



Segundo o Exército, os tiros contra os soldados israelitas foram disparados durante violentos distúrbios na cerca de segurança que separa Israel e a Faixa de Gaza.





IAF jets recently conducted a wide-scale attack against Hamas military targets throughout the Gaza Strip following a severe shooting attack against IDF soldiers this afternoon. The IDF is currently conducting the attack in various locations