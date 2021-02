Avioneta com três pessoas a bordo cai em piscina de hotel no Brasil. Veja as imagens

Uma avioneta monomotor particular com três pessoas a bordo caiu na tarde deste sábado na piscina de um hotel resort de luxo à beira do lago de Furnas, no município de Formiga, interior do estado brasileiro de Minas Gerais. Os três ocupantes da aeronave ficaram feridos mas sem gravidade, e um hóspede que estava na piscina sofreu escoriações.

A avioneta tinha saído da cidade de Pará de Minas e feito uma escala no aeródromo do próprio resort, um empreendimento de luxo às margens do lago que garante energia para parte do Brasil, para embarcar dois hóspedes que iam para a cidade de Bragança Paulista, no estado de São Paulo. De acordo com o piloto da aeronave, assim que descolou ele percebeu que o único motor do aparelho tinha falhado e que não conseguiria manter-se no ar.

Segundos depois, o pequeno avião caiu aparatosamente na piscina do hotel, felizmente de grandes dimensões, que amorteceu a queda. Os hóspedes que estavam dentro de água conseguiram afastar-se a tempo, e foram eles e funcionários do empreendimento que tiraram as vítimas de dentro do aparelho e lhes prestaram os primeiros socorros.

O piloto foi retirado do aparelho inconsciente, mas recuperou os sentidos pouco depois. Ele e os dois passageiros, todos com ferimentos no rosto e algumas luxações pelo corpo, foram levados para hospitais locais mas já tiveram alta.