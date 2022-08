Avioneta despenha-se em Inglaterra após acrobacia rasante a avião da TAP

Uma aeronave despenhou-se na manhã desta sexta-feira no aeroporto de Cotswold, em Inglaterra, depois de uma manobra arriscada entre dois aviões comerciais estacionados na pista, um deles da TAP.A avioneta aterrou de emergência naquele aeroporto a oeste de Londres acabando por sair da pista e partir-se numa junto à auto-estrada A429.O piloto e dois passageiros não sofreram ferimentos, mas foram levados por precaução para o hospital, de acordo com a televisão ITV .O acidente obrigou ao corte do trânsito rodoviário, perto de Kemble, em ambas as direções.Um porta-voz da Polícia de Wiltshire afirmou que os trabalhos de remoção de combustível e detritos poderiam levar várias horas.