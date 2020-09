Avioneta faz aterragem de emergência em estrada movimentada de São Paulo, no Brasil

Uma avioneta monomotor fez na manhã deste sábado uma aterragem de emergência no Rodoanel de São Paulo, uma das estradas mais movimentadas daquela cidade brasileira, mas não houve feridos. A inesperada aterragem da aeronave aconteceu perto das 10 e 30 locais, 14 e 30 em Lisboa, num momento em que milhares de automobilistas seguiam para cidades do interior do estado e para as praias do litoral paulista num dia de calor insuportável totalmente fora de época, que bateu os 37 graus apesar de ser inverno.

O aparelho, fabricado em 1977 pela American Champions, teve problemas ainda não especificados e o piloto, Ricardo Antonucci, que é piloto da companhia aérea Latan, decidiu aterrar. Por um verdadeiro milagre e perícia do comandante, que procurou um espaço vazio na pista local da movimentada estrada, que circunda São Paulo e liga esta cidade a dezenas de outras em redor, e conseguiu aterrar sem atingir nenhum veículo, enquanto motoristas em baixo se desviavam e paravam assustados com a situação.

A aterragem aconteceu no km 3 do Rodoanel, ainda na área urbana da capital paulista, entre o bairro paulistano de Perus e a cidade vizinha de Osasco. Como de costume em situações como esta, gerou-se um enorme congestionamento na estrada e nas vias que lhe dão acesso, que só começou a diminuir quando a avioneta foi removida por um guincho para o acostamento pouco depois das 12 e 30, 16 e 30 na capital portuguesa.