Aviso de perigo emitido sete meses antes podia ter evitado tragédia em Grenfell

Incêndio na torre de Grenfell ocorreu em 2017 e provocou 72 vítimas mortais, em Londres, Inglaterra.

11:21

A autoridade de planos de emergência emitiu um aviso sobre os defeitos do bloco de apartamentos da Torre de Grenfell em caso de incêndio, em novembro de 2016, sete meses antes da tragédia que matou 72 pessoas. Os responsáveis pelo edifício garantiram corrigir as falhas até maio de 2016. Ultrapassado o limite estabelecido para as obras, ficou ditado o desfecho trágico que chocou o mundo e o Reino Unido.

De acordo com a imprensa britânica, uma inspeção ao bloco de apartamentos, em 2016, detetou 41 falhas de segurança em caso de emergência. Um dos maiores defeitos registou-se nas portas corta-fogo que poderiam ter evitado a passagem do fumo e das chamas.

Sandra Ruiz, tia de uma menina de 12 anos que morreu no incêndio, mostra-se furiosa por ninguém ter agido depois de recebidas as informações das autoridades, dado que poderia ter sido evitada toda a tragédia que vitimou dezenas de pessoas.

O Ministério da Habitação diz ter emitido uma orientação clara depois da análise ao regulamento e funcionamento do edifício. "Os proprietários são os responsáveis pela construção e pelas obras, de forma a garantir a segurança nos edifícios", acrescentou o Ministério em declarações ao jornal The Mirror.