"Avó" corre 10 quilómetros para apoiar hospital

Barbara Thackray, uma britânica de 84 anos, que começou a correr 20 quilómetros todas as semanas durante o confinamento, diz que o exercício a ajudou a manter-se sã. Com a sua rotina, a britânica já angariou mais de 1.200 libras (cerca de 1.400 euros) para apoiar um hospital do Reino Unido.



A mulher, que só ganhou o hábito de correr aos 77 anos, alcançou recentemente o seu melhor resultado ao fazer 10 quilómetros em uma hora e meia.



à televisão britânica BBC, Barbara Thackray contou que "aos 70 anos podemos começar coisas novas, mas aos 80 não estou convencida que isso possa acontecer, então decidi arriscar.".



O filho James, que viajou desde Hong Kong para estar na linha de partida com a mãe, referiu ao site Altrincham Today que está "muito orgulhoso. A minha mãe faz um ótimo trabalho em motivar-nos a correr."



A Barbara terminou a corrida dizendo que ficou "muito feliz por poder correr ao lado do meu filho e partilhar a minha paixão pela corrida!".