Avô dá a vida para salvar neta após explosão em casa

Don Osteen, veterano do Exército, deu a vida para salvar a neta, Paetyn, de três anos durante uma explosão em casa enquanto almoçavam, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Tudo aconteceu quando o avô acendeu uma vela perto do fogão. Don ficou gravemente ferido, com um pulmão destruído, costelas partidas e queimaduras graves.

Assim que se deu a explosão, o avô pegou imediatamente na menina e foi até um sítio onde sabia que havia ajuda, pois o telemóvel explodiu no bolso e as chaves do carro derreteram.

A avó da menina foi a primeira a chegar ao local e encontrou-os no jardim de casa.

O homem acabou por não resistir aos ferimentos e morreu. A nora, Jamie Moore, criou uma página no Facebook de apoio à família deixando a seguinte mensagem: "Ele foi muito corajoso e o sacrifício que fez para salvar a neta fará sempre parte do seu legado heroico que deixa para trás. Ele não era apenas um ótimo marido, pai, avô, bisavô, irmão, amigo e veterano, ele será sempre o nosso herói e o anjo da guarda de Paetyn".

A menina continua no hospital a recuperar e os médicos estão satisfeitos com o progresso que a pequena Paetyn têm feito, apesar do longo caminho que ainda enfrenta.