Avô da mulher de Djokovic foi raptado

Familiar de um dos melhores tenistas do mundo foi sequestrado na Sérvia.

O avô da mulher de Djokovic foi raptado da sua casa na Sérvia. Os criminosos invadiram a residência do homem de 85 anos e levaram-no para um campo a vários quilómetros de distância.



A equipa que trata da comunicação do jogador informou que a família está em estado de choque com o que aconteceu.



Após o rapto, Djokovic terá recebido uma mensagem dos criminosos a pedir dois milhões de euros para libertarem o homem.



As autoridades informaram esta quinta-feira que um homem foi encontrado amarrado a um poste a 50 quilómetros de Belgrado. Acredita-se que seja o avô de Jelena Djokovic.



O homem terá ainda dito que dois encapuçados lhe roubaram 220 euros e o telemóvel. As autoridades revelaram que o homem não apresentava ferimentos.