Avó de 100 anos pede para morrer depois de oito meses de isolamento devido à Covid-19

A britânica Doreen Tilly, de 100 anos, disse à família que "só quer morrer" depois de passar oito meses em isolamento devido à Covid-19.A já trisavó celebrou os seus 100 anos antes de começar o confinamento e a família diz que, nessa altura, a idosa estava "cheia de vida", avança o Mirror.No entanto os meses de isolamento, longe da família, fez com que Doreen desistisse de viver."A diferença na minha avó é devastadora de ver. Antes, ela estava cheia de vida e ansiava com as visitas regulares da família", disse a bisneta Sonia Dixon, de 37 anos.A família de Doreen afirma que agora a mulher está a morrer na solidão. Durante as poucas visitas concedidas à família, a idosa só pede para morrer.Doreen começou a tomar antidepressivos, medicação que nunca tomou em 100 anos de vida.