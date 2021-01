Avó de 50 anos feliz por casar com jovem de 22 anos que conheceu em aplicação de encontros

Sharon Hawkins tem 50 anos e é avó de três netos. Depois de um casamento falhado de 16 anos, a mulher decidiu voltar a procurar um novo amor e decidiu inscrever-se numa aplicação de encontros, o Tinder.Depois de alguns encontros falhados, a professora de ensino secundário optou por baixar a faixa etária dos possíveis candidatos para os 19 anos e foi então que apareceu Perry Hopstein.O jovem de 22 anos tornou-se o grande amor da professora que acaba, muitas vezes, por ser confundida com a mãe de Perry.O casal está pronto para casar e Sharon afirma não deixar que ninguém lhe destrua a felicidade. "Felizmente", afirma Sharon, a sua filha de 23 anos não se importa com a idade do futuro 'padrasto'.