Avó de Kardashian livre após apelo da neta junto a Trump

Alice Johnson foi condenada por tráfico de droga.

Por Rita F. Batista | 09:04

O presidente norte-americano atendeu ao pedido de Kim Kardashian e concedeu perdão presidencial a Alice Johnson, 63 anos, condenada a prisão perpétua e a cumprir pena há mais de 20 anos.



A decisão foi tomada uma semana depois de o presidente norte-americano se ter reunido com Kim Kardashian. Há muito que a socialite norte-americana iniciou uma campanha a favor da libertação desta mulher e pediu a reunião com o presidente nesse sentido.



Johnson foi condenada a prisão perpétua por um crime não violento relacionado com tráfico de cocaína e o seu caso tornou-se mundialmente conhecido assim que a estrela de televisão o divulgou.



A mulher, considerada uma prisioneira com um comportamento exemplar, foi libertada ontem e agradeceu a Trump e a Kardashian por lhe darem "uma nova oportunidade para viver". Alice Johnson foi recebida ao sair da prisão pela família emocionada.