Avô deixa bebé ao calor dentro de carro em parque de estacionamento

Gritos da criança foram ouvidos por várias testemunhas, em Newton Abbot, Inglaterra.

12:45

Um bebé foi ouvido a gritar depois de ser deixado num carro no parque de estacionamento de um supermercado em Newton Abbot, Inglaterra, com temperaturas a rondar os 26 graus.



O incidente aconteceu na passada quinta-feira e causou indignação nas redes sociais, depois de um homem ter filmado o bebé aos gritos, segundo avança o jornal britânico Mirror.



De acordo com várias testemunhas oculares, foi o avô do bebé que deixou o bebé no carro.



"Um cliente disse a um dos nossos colegas que uma criança pequena tinha sido deixada sozinha num carro estacionado na nossa loja", explicou um dos responsáveis da empresa de supermercados Tesca.



"Colocámos um aviso à porta da loja", explicou.



O avô só foi buscar o neto do veículo quando a equipa do estabelecimento alertou para a situação através de um altifalante.