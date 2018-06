Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avó detida por levar netos em transportadoras de animais

Crianças queixaram-se do calor: sentiam-se 35ºC no dia em que foram filmadas.

13:17

Uma mulher foi detida nos Estados Unidos por levar os netos dentro de caixas de transporte de animais. Leimome Cheeks, de 62 anos, foi filmada em Memphis e o vídeo tornou-se viral.







As autoridades investigaram, detiveram-na e acusaram-na de dois crimes de colocar em perigo crianças.



Os netos, de 7 e 8 anos, foram questionados pela polícia. Segundo eles, a avó disse-lhe para ir dentro das transportadoras, colocadas no porta-bagagens, porque não havia espaço para se sentarem dentro do automóvel. Afirmaram que sentiram calor: o carro não tem ar condicionado, mas a avó também não abriu as janelas. No sábado, sentiam-se 35 ºC em Memphis.



A um canal local, uma vizinha afirmou que Leimome Cheeks era "uma boa mulher" e que não a via a fazer isso.