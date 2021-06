Avó e neto infetados com Covid-19 morrem com três dias de diferença

9 de junho e Agustín Jury faleceu no dia 12 deste mês.



A filha de María lembrou, através de uma publicação no Facebook, que a mãe mantinha sempre uma atitude positiva, não escondendo a tristeza pela sua partida.



"Assim sempre, com o dedinho pra cima, a mostrar que tudo ficaria bem, para que não nos preocupássemos... 7 dias atrás, última foto juntas, sem saber o que aconteceria depois mas juntas... No meu coração estarás sempre, nos valores e ensinamentos que nos deixaste, deste-nos tudo até ao fim.... até sempre....", pode ler-se na legenda da fotografia.







A morte do jovem Agustín foi um segundo golpe e deixou a família devastada.





"Tantos momentos me vêm à memória, tantas memórias, ensinaste-me a ser pai em tenra idade, tinhas tanto para dar e foste embora, deixas um espaço impossível de preencher para todos os que te amamos, tentamos procurar uma explicação mas não existe, nem o consolo. Hoje nos calhou dizer-te até sempre porque estarás sempre aqui, em cada churrasco, em cada brincadeira, em cada instante, dizem que só morrem os que se esquecem e vais viver sempre em mim.

Eu amo-te, vou sentir a tua falta, perdão e obrigado", escreveu o pai de Agustín, Guille Jury.







