Avó em estado terminal cumpre sonho de ir com as filhas às compras pela última vez

Lorette Fussell, de 90 anos, cumpriu o sonho de ir com as filhas pela última vez ao centro comercial. A idosa encontra-se acamada há um ano e está em estado terminal com um cancro pelo que foi necessário uma ambulância especial adaptada para cumprir o último desejo de Lorette.A mulher foi levada por voluntários que se disponibilizaram para ajudar nesta tarefa tão especial.Lorette passeou pelas lojas numa cama - que possuia rodas - transportada pelos voluntários. "Não saía de casa há imenso tempo e sentia falta das viagens ao 'shopping' com as minhas filhas", conta. "Queria ver as decorações de Natal, fazer algumas compras e fazer lá uma refeição como fazíamos antigamente", acrescenta.

A idosa comprou uma camisola especial para esta época festiva e jantou com as filhas Helen, de 54 anos, Jane, de 58, e Annette, de 61. "Não posso acreditar nisto", disse Lorette, emocionada.



As filhas afirmam que a mãe ficou muito feliz com aquele dia.

A United Synagogue, um grupo abrangente para comunidades judaicas na Inglaterra, uniu-se aos voluntários da 'Ambulance Wish Foundation' este ano e juntos têm vindo a ajudar a cumprir os desejos de pessoas em estado terminal.



Lourette em sete filhos, 15 netos e 10 bisnetos, nasceu na Bélgica, mas fugiu para a Inglaterra com os pais durante a I Guerra Mundial.