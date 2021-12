Avó detida por permitir violação de neta de 11 anos em troca de comida no Brasil

Uma idosa, de 78 anos, foi detida esta quarta-feira por permitir que a neta de 11 anos fosse violada em troca de comida.





"A testemunha chamou a avó da menina, mas a mulher ao ver a cena teria dito ‘deixa, isto é sangue de preto mesmo’, permitindo que o fato se consumasse", detalhou o inspetor a cargo da investigação. Leia também Família de violadores responde por 331 crimes

A avó da criança, o agricultor e o tio foram encaminhados para esquadra da polícia de Normandia onde estão detidos.

A menina morava com a avó na Comunidade Indígena da Jibóia, no Brasil, depois de ser abandonada pela mãe.O crime aconteceu em 2012, no município de Normandia, no Brasil, e, além da idosa, dois homens também foram detidos por suspeita de violação, avançou o G1.Um agricultor, de 78 anos, abusou sexualmente da vítima diversas vezes e "aliciava a menina com o consentimento da avó". Além dele, o tio da menina, de 27 anos, também praticava os abusos com a permissão da avó, de acordo com a denúncia do Ministério Público.Algumas testemunhas relataram que numa das vezes a criança foi arrastada pelo tio até às margens de um riacho e ficou sem a roupa, enquanto a criança gritava por socorro.