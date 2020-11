Avó torna-se barriga de aluguer para cumprir sonho da filha

Briar Juliette,

A ciência torna o mundo um sítio cheio de possibilidades. A história de Breanna, Aaron e Julie é uma dessas possibilidades que a ciência dos nossos dias nos oferece.Breanna Lockwood, de 29 anos, é casada com Aaron, de 28 anos. O casal sonhava dar o próximo passo para fazer crescer o amor que os unia: ter um filho.Esse passo foi, no entanto, mais difícil do que expectável. Durante quatro anos, Breanna tentou engravidar e tentou de tudo, desde a concepção natural à fertilização in vitro. Chegou a engravidar duas vezes, mas ambas as gravidezes não foram bem sucedidas. Nada parecia resultar até que Julie, de 51 anos, se ofereceu para ser barriga de aluguer da filha e do genro.A oferta foi aceite e, aos 51 anos, a agora avó fez nascer a própria neta,e a família não podia estar mais feliz. Julie, uma mulher em forma, habituada a correr maratonas e saudável, deu à luz no passado dia 2 de novembro.Breanna, de Chicago, nos Estados Unidos, documentou a experiência familiar pouco comum através da sua conta de Instagram.