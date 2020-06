Avô torna-se estrela do Youtube após perder emprego devido ao coronavírus

A pandemia do coronavírus afetou a vida de milhões de pessoas. Muitas perderam o emprego, mas arranjaram alternativas.Foi o que aconteceu com Carlos Elizondo. O avô, de 79 anos, trabalhou durante vários anos numa mercearia no México.Devido à Covid-19, o homem acabou por perder o emprego e viu-se obrigado a fica por casa. Durante este tempo, Carlos tornou-se youtuber com vídeos a cozinhar.Conhecido como Tito Charly, o septuagenário conta com a ajuda das filhas que o encorajaram a partilhar as receitas com o mundo. No Youtube, conta já com mais de 404 mil subscritores e oito vídeos publicados.